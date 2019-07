Correa Milan: come gioca il talento argentino dell’Atletico Madrid

Il Milan è forte su Angel Correa, talento sudamericano dell’Atletico Madrid. Tanta qualità, ma ampi margini di crescita

Giampaolo nel corso della sua carriera si è contraddistinto per l’utilizzo di punte mobili. Sotto questo punto di vista, Angel Correa sarebbe un ottimo innesto per il suo Milan come partner di Piotek.

Simeone a volte lo ha utilizzato come vice Griezmann, ma nella stragrande maggioranza dei casi come esterno destro nel 442 (con le ali molto dentro al campo). Dotato di esplosività e creatività, pecca un po’ nel decision making: non ha una conduzione molto pulita, e spesso tende a fare la scelta sbagliata o a sbagliare l’ultimo passaggio. Può inoltre crescere nella finalizzazione, spesso è impreciso nella conclusione.