Corsi su Sarri: «Ha più energia mentale di tutti gli altri. Scudetto? Nulla è deciso»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato dell’ex allenatore Maurizio Sarri e della lotta scudetto tra Juventus e Napoli

A Empoli non lo hanno dimenticato, tantomeno il suo ex presidente. Maurizio Sarri, sulla panchina toscana dal 2012 al 2015, oggi è in corsa per lo scudetto col suo Napoli, in attesa della sfida decisiva contro la Juventus di domenica 22 aprile. Il numero uno empolese, Fabrizio Corsi, ha parlato così di Sarri e della corsa scudetto: «Io non ho dubbi, lui ha più energia mentale di qualsiasi altro uomo. E’ arrivato a questi livelli per la sua capacità, la sua passione e il suo lavoro. Sicuramente immaginava la sfida con la Juventus come quella decisiva» le parole del presidente toscano a Radio Kiss Kiss.

Corsi ha poi proseguito: «Speravo che arrivati qui i punti di distacco tra le due squadre fossero meno. Nulla è deciso anche se i bianconeri sembrano delle macchine. La loro forza è riuscire a giocare contro una squadra come l’Empoli nello stesso modo con cui affronterebbero il Napoli».