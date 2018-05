Cosa significa My7h? La Juventus entra nella storia

La Juventus entra nel My7h con sette Scudetti consecutivi: cosa significa l’hashtag lanciato dalla Vecchia Signora per la vittoria del titolo?

La Juventus entra ufficialmente nel mito. Con sette scudetti consecutivi. Un record mai raggiunto da nessun’altra formazione nella ultra-centenaria storia del campionato di Serie A. Sette Scudetti consecutivi, conditi da quattro Coppe Italia consecutive. La Juventus è ufficialmente nel “My7h“, come ha celebrato la campagna mediatica via social network dei bianconeri nei festeggiamenti post-Roma-Juventus. Ma cosa significa esattamente?

Il settimo sigillo bianconero è stato celebrato ampiamente in tutta Italia e anche sui social network. Negli ultimi anni le campagne social della Juventus per la vittoria dello Scudetto erano caratterizzate da un hashtag che conteneva anche il numero di titoli vinti consecutivamente. Era capitato due anni fa, quando la vittoria del quinto titolo lanciò la campagna #Hi5tory (Storia), seguita da quella dello scorso anno #Le6end (Leggenda). Oggi, invece, è il tempo del #My7h, che sta appunto per “Mito”. E’ la stessa società bianconera a spiegare attraverso il proprio sito il perché di questa scelta: «E oggi sono 7. Di fila. Il numero 7 per gli Egizi rappresentava la vita, i greci lo chiamarono venerabile, Platone anima mundi…È un numero che culture del passato, filosofie, religioni hanno eretto a simbolo di perfezione. Non vogliamo essere irriverenti né irrispettosi, ma da oggi, per il nostro mondo, il piccolo mondo del calcio, ha un significato nuovo. Significa, semplicemente, Juve».