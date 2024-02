Costa d’Avorio, Gervinho: «Sarebbe un dramma non vincere la coppa»

Gervinho, attaccante della Costa d’Avorio, ha parlato a RMC Sport prima della semifinale contro la Repubblica Democratica del Congo

PAROLE – «Siamo imprevedibili. Qualunque sia lo scenario, voglio che la Costa d’Avorio vinca perché siamo a un passo dalla finale. Abbiamo vissuto bene la competizione, anche se con molto stress: ci siamo qualificati ogni volta negli ultimi minuti ed è stressante lo scenario che ci porta a essere eliminati a due minuti dalla fine e poi a tornare in vita. Dona gioia ed eccitazione. Se sarebbe un dramma non vincere? Abbiamo messo tutto in atto per garantire che questa Coppa rimanga qui. Non vogliamo che il Sudafrica o la Nigeria vincano. Sì, sarebbe drammatico».