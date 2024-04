La costruzione dal basso la provano tutti (anche in Germania)

La costruzione dal basso, nonostante i dubbi di alcuni, è ormai una normalità, anche quando una piccola affronta una big: la prova in Germania

Spesso, e magari anche con una certa superficialità, si dibatte sulla costruzione dal basso soprattutto quando si vedono gli errori e si pagano prezzi, incassando gol francamente evitabili. Quel che è certo, però, è che ormai è una modalità acquisita da tutti e un po’ ovunque, anche dalle squadre piccole al cospetto delle grandi. E non ci si tira indietro dal tentarla anche in momenti di difficoltà, quando la strada più semplice potrebbe essere un’altra. Se n’è avuta un’ulteriore dimostrazione ieri sera, durante la semifinale di DFB Pokal in Germania.

Di fronte Bayer Leverkusen e Fortuna Dusseldorf, prima in Bundesliga contro terza della Serie B tedesca. Un po’ come se si affrontassero Inter e Venezia. In un primo tempo che al ventesimo si era già incanalato sul 2-0 per la formazione guidata da Xabi Alonso, il 3-0 è arrivato su un’errata impostazione del portiere Kastenmeier, autore di un passaggio che ha sorpreso i suoi compagni: con due rapide verticalizzazioni la palla è arrivata a Wirtz, che non ha avuto problemi a tradurlo in rete al cospetto di una difesa totalmente aperta. Nella ripresa il risultato si è fissato sul 4-0, ma la notizia che conta è che anche i più deboli ci provano a sentirsi all’altezza dei grandi partendo da dietro palla a terra…