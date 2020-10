Courtois non ci sta: «Sbagliato non considerare il Real favorito per la Champions»

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk

«Non abbiamo i favori del pronostico? Non la vedo così. Ho piena fiducia in questa squadra, possiamo vincere la Champions League. Il Real inizia sempre da favorito in questa competizione, poi tocca a noi dimostrarlo in campo. Abbiamo la qualità per vincerla»