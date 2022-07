Cremonese, è UFFICIALE: arriva Ghiglione dal Genoa

La Cremonese ha reso ufficiale l’acquisto di Ghiglione dal Genoa. Il comunicato del club grigiorosso che conferma l’affare

La Cremonese ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno Ghiglione dal Genoa.

IL COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa FC il diritto alle prestazioni sportive di Paolo Ghiglione.

Nato a Voghera il 2 febbraio 1997, esterno di fascia, Ghiglione si forma calcisticamente nel settore giovanile del Milan dopo un primo periodo trascorso al Derthona. Nel 2012 il club rossonero lo cede in prestito al Pavia. Nella stagione successiva l’esterno di fascia passa a titolo definitivo al Genoa. Il suo esordio tra i professionisti risale alla stagione 2016/17 quando con la maglia della Spal gioca 7 partite in Serie B; in cadetteria anche nell’annata successiva, con la maglia della Pro Vercelli scende in campo 30 volte realizzando una rete. Nel 2018/19 si trasferisce al Frosinone, esordendo in Serie A (9 partite, un gol). Rientrato al Genoa, negli ultimi tre campionati in Serie A è stato schierato 61 volte. Con la maglia della nazionale azzurra Ghiglione ha conquistato un argento Under 19 agli Europei del 2016 e un bronzo ai Mondiali Under 20 del 2017».