Cremonese, ufficiale l’arrivo di Bianchetti: la nota del club

La Cremonese ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Bianchetti: la nota del club

Tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale del club lombardo, la Cremonese ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Bianchetti. «Il calciatore sarà legato alla società grigiorossa da un accordo pluriennale. Nato a Como il 17 marzo 1993, difensore, Bianchetti ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nella Libertas San Bartolomeo e nell’Accademia Calcio Como per poi passare al settore giovanile dell’Inter».

«Con la Primavera nerazzurra ha vinto Campionato e NextGen Series nella stagione 2011/12. Ceduto all’Hellas Verona, nel 2012/13 ha conquistato la promozione in Serie A. Il debutto nella massima serie porta la data del 15 settembre 2013 (Hellas Verona-Sassuolo). In carriera ha indossato anche le maglie di Varese, Spezia ed Empoli collezionando complessivamente 29 presenze e 1 gol in Serie A e 83 presenze e 1 gol in Serie B. Bianchetti, che vanta 21 presenze con la maglia della Nazionale Under 21, nella scorsa stagione ha ottenuto la sua terza promozione in Serie A, sempre con l’Hellas Verona».