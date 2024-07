Criscitiello ESALTA Conte: «Si è preso il Napoli e ora c’è abbastanza serenità con ADL»

Per Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha analizzato la situazione in casa Napoli dopo l’arrivo di Antonio Conte: esaltando il tecnico visto il calciomercato odierno.

«Nel frattempo Antonio Conte si è preso il Napoli in uno giorno e lo sta assemblando in un mese. Era quello che serviva dopo l’annata sciagurata. Allenatore, manager, direttore e tanto altro. I calciatori lo seguono e pendono dalle sue labbra. Gli spifferi che c’erano nello spogliatoio adesso non ci sono più e la calma che si respira la si deve all’entusiasmo estivo e al fatto che finora ancora il campo non ha dato alcuna indicazione. Naturalmente quando si inizierà a fare sul serio sarà un altro cinema ma aver resettato tutto lo scorso campionato in 30 giorni è stato un miracolo che solo De Laurentiis poteva fare. Adesso c’è il lavoro, poi ci saranno i risultati. Una la conseguenza dell’altra. Conte è il leader che serviva a questa squadra e a questa società».