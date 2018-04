Cristante, l’Atalanta apre l’asta: «Non c’è solo l’Inter…»

Bryan Cristante oggetto del desiderio dell’Inter, ma non solo. Il presidente Percassi mette in guardia i nerazzurri…

Bryan Cristante sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di mercato. Sono in tanti a dare per scontato il suo passaggio all’Inter. Destino strano per un centrocampista cresciuto a pane e Milan. Ma la verità è che su Cristante rischia di scatenarsi – per la gioia dell’Atalanta – una vera e propria asta.

Significative in questo senso le parole di Antonio Percassi, il presidente della società orobica, che intervistato sulle frequenze di RMC Sport ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del centrocampista: «Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore da grande squadra. Il futuro? Vedremo quale sarà la volontà del giocatore, noi faremo di tutto per trattenerlo. Inter? Ci sono anche altre squadre, vedremo nel finale di campionato cosa accadrà».