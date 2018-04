Finale Coppa Italia Primavera, Milan-Torino a San Siro: le formazioni ufficiali

Finale Coppa Italia Primavera, Milan-Torino: i rossoneri devono ribaltare il 2-0 dell’andata

Non sarà un’impresa facile, ma nessuna impresa in fondo lo è mai. Per questo la Finale di ritorno della Coppa Italia Primavera, un Milan-Torino che andrà in scena nella magica cornice di San Siro, è partita da gustare dal primo all’ultimo minuto. I giovani rossoneri sono costretti a ribaltare un risultato di due reti.

All’andata finì 2-0 grazie ai gol di Rauti e Butic. Una vittoria, quella granata, arrivata al Filadelfia al termine di una partita di grande attenzione, col Toro bravo a capitalizzare due azioni di contropiede beneficiando anche di alcune disattenzioni imperdonabili da parte dei milanisti. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-3): Soncin; Bellodi, El Hilali, Gabbia; Bellanova, Torrasi, Brescianini, Capanni;, Dias, Tsadjout, Forte. A disp. Guarnone, Sportelli, Vigolo, Bargiel, Larsen, Sanchez, Finessi, Torchio, Chiarparini, Bianchi, Campeol, Bernardes. All. Guidi.

TORINO (4-3-3): Coppola; Gilli, Ferigra, Capone, Fiordaliso; Adopo, D’Alena, Kone; Borello, Butic, Rauti. A disp. Zanellati, Gemello, Oukhadda, Samakè, Bianchi E., Celeghin, De Angelis, Ruggiero, Panaioli, Filinsky, Bianchi F., Valerio. All. Coppitelli.