Cristiano Ronaldo, pronto il regalo scudetto da 8 milioni di euro. Il portoghese della Juventus avrà presto al sua Bugatti da 1.600 CV

Come racconta Tuttosport Cristiano Ronaldo avrà presto la sua Bugatti Centodieci. Un modello che il portoghese si era regalato nel 2020 per la vittoria della seconda Serie A consecutiva con la maglia della Juventus.

La produzione della supercar da 8 milioni di euro è stata avviata nella sede storica del Marchio di auto di lusso a Molsheim. E la consegna in casa Ronaldo è prevista per i primi mesi del 2022. La super car vanta un motore a sedici cilindri della Chiron che sprigiona ben 1.600 CV da urlo, con un’ accelerazione da 0-100 km/h in 2,4″, un 0 a 200 km/h in 6,1″ e una velocità massima limitata elettronicamente a 380 km/h.