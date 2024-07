Cristiano Ronaldo: «Volevamo e meritavamo di più»

Le parole di Cristiano Ronaldo sui social dopo l’eliminazione del Portogallo ai rigori contro la Francia nei quarti di Euro 2024

Cristiano Ronaldo ha affidato ai social il commento dell’eliminazione del Portogallo contro la Francia nei quarti di Euro 2024. Di seguito le sue parole.

«Volevamo di più. Meritavamo di più. Per noi. Per ognuno di voi. Per il Portogallo. Ti siamo grati per tutto quello che ci hai dato e per tutto quello che abbiamo realizzato finora. Dentro e fuori dal campo, sono sicuro che questa eredità sarà onorata e continuerà a essere costruita. Insieme».