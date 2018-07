Ronaldo Fisco spagnolo, il campione portoghese ha raggiunto un accordo con l’agenzia delle entrate. Non rischierà i due anni di carcere previsti

Accordo raggiunto. Cristiano Ronaldo scappa dalla Spagna ma non dai suoi debiti, e sarà costretto a pagare circa 19 milioni di euro al fisco spagnolo. Questa la notizia riportata dal Mundo Deportivo: il campione portoghese è sceso a patti con l’agenzia delle entrate per evitare due anni di carcere. Saldare il debito e ammettere i quattro reati a lui imputati salveranno infatti CR7 dalla galera. Il tutto per aver evaso in Spagna circa 14 milioni di euro tra il 2011 e il 2014. Come aveva già previsto Ignacio Ruiz Jarabo, ex direttore dell‘Agencia Tributaria spagnola qualche settimana fa, sarebbe stato impossibile per Ronaldo tentare di non pagare il dovuto. Le leggi italiane gli permetteranno di guadagnare di più grazie alla “Legge Beckham“, ma prevedono anche accordi tra i paesi UE in merito all’evasione di denaro.

Questo dovrebbe essere l’ultimo strascico del passato del 5 volte pallone d’oro, che potrà presto unirsi ai suoi nuovi compagni e iniziare la sua storia bianconera. Lo sbarco a Torino è previsto per il weekend, con il primo allenamento alla Continassa fissato per lunedì. Poi almeno due settimane di ambientamento prima del suo debutto con la Juventus, il 12 agosto a Villar Perosa, per l’annuale amichevole nel feudo Agnelli.