Cristiano Ronaldo festeggia Halloween in famiglia – FOTO

Cristiano Ronaldo, Georgina e la sua famiglia festeggiano Halloween. Tutti in maschera a Torino: la foto è già virale

Halloween è arrivato e anche Cristiano Ronaldo ha deciso di festeggiarlo insieme alla sua famiglia. La famiglia CR7 ha già iniziato i festeggiamenti per Halloween e il portoghese ha postato la sua foto, insieme a Georgina e alla sua famiglia, tutti in maschera. Una foto divenuta virale in pochi minuti, con migliaia di like (il giocatore della Juventus è diventato il personaggio più seguito su Instagram, il posto alle 15 ha già superato i 4 milioni di like).

«Buon Halloween a tutti» la semplice descrizione di Cristiano via Instagram. Tra allenamenti e preparazione, in vista della partita di sabato sera contro il Cagliari, Ronaldo potrebbe concedersi un dolcetto oppure potrebbe anche andare in giro per le vie di Torino per il classico «dolcetto o schezetto», in attesa di preparare il dolcetto ai tifosi bianconeri e lo scherzetto ai tifosi del Cagliari per la sfida di sabato.