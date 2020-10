Oggi l’amichevole di lusso tra Portogallo e Spagna. Cristiano Ronaldo dovrebbe scendere in campo

Cristiano Ronaldo verso una maglia da titolare nell’amichevole Portogallo-Spagna. Il c.t. Fernando Santos ha parlato del possibile impiego dal 1′ minuto del giocatore della Juventus.

LE DICHIARAZIONI – «Il fatto che sia arrivato qualche ora più tardi in ritiro non influirà sulla gara» le parole del c.t. in conferenza stampa. Possibile almeno uno spezzone per lui.