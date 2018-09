Dall’Inghilterra: Cristiano Ronaldo all’Inter Miami con Beckham. Dal 2020

Clamorosa indiscrezione proveniente dall’Inghilterra: Beckham vuole portare Cristiano Ronaldo nei suoi Inter Miami

Cristiano Ronaldo giocherà alla Juventus solo per 2 stagioni? Il portoghese ha firmato un contratto quadriennale con la Juventus, da 31 milioni di euro netti a stagione. CR7 dovrebbe lasciare la Juve a 37 anni suonati ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il giocatore potrebbe lasciare la Vecchia Signora molto prima. Secondo il tabloid Daily Express, David Beckham, proprietario dell’Inter Miami, starebbe pensando all’ingaggio di Cristiano Ronaldo nel 2020, anno del debutto ufficiale della sua nuova società.

L’ex calciatore inglese ha annunciato nelle scorse ore il nome della squadra, Inter Miami appunto, e sta pianificando dei grandi colpi. Beckham sogna un grande colpo in attacco e valuta, oltre a CR7, anche Rooney e Ibrahimovic ma attenzione anche al possibile colpo Piqué in difesa. L’inglese sogna in grande e potrebbe pescare dall’Europa. L’ex giocatore vuole dei grandi colpi e fra due anni potrebbe bussare alle porte della Juventus per portare CR7 in MLS quando avrà già compiuto 35 anni. Difficile parlare con esattezza del futuro, molto probabilmente dipenderà dalla voglia e dalla condizione fisica di Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora intanto si gode il portoghese, David Beckham può attendere e dovrà continuare a rimanere in attesa.