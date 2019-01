Cristiano Ronaldo da record: è già nella storia della Juve

Ancora un record per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è andato in gol nelle ultime 8 trasferte consecutive in A

Ancora un record per Cristiano Ronaldo. Il giocatore della Juventus, al primo anno in Italia, continua a macinare record su record. Il portoghese ha perso lo scettro di re dei bomber (ora Quagliarella è in vetta con 16 gol) ma non ha perso il sorriso. Ieri il numero 7 juventino ha trasformato il rigore dell’1-2 in casa della Lazio ed è tornato ad esultare dopo l’errore dal dischetto con il Chievo. CR7, con il gol realizzato alla Lazio, è è andato a segno in 8 trasferte consecutive in Serie A.

Il giocatore bianconero è il primo a realizzare questo record da quando vengono assegnati tre punti per una vittoria in campionato. Ronaldo, come detto, è arrivato a quota 15 in 21 partite di Serie A, il 17° in 28 partite con la maglia della Juventus (più 8 assist). Con il gol del suo collega e connazionale Cancelo, la Juve è andata a segno per la 29ª partita consecutiva in stagione, un altro dato importante, che ha consentito alla formazione bianconeri di eguagliare il record del 1957/58, il record della Juve di Charles, Sivori e Boniperti. Record su record per i bianconeri, a +11 sul Napoli dopo 21 partite.

Leggi anche: Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo?