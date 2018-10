Cristiano Ronaldo e l’orologio da 424 brillanti: valore monstre! – FOTO

Brilla Cristiano Ronaldo! Non solo in campo ma anche fuori! Non è passato inosservato l’orologio portato al polso sinistro durante la conferenza stampa della vigilia tra Manchester United e Juventus. Il portoghese è tornato a parlare a 3 mesi dall’ultima volta, ovvero dopo la conferenza stampa di presentazione avvenuta lo scorso luglio. Il giocatore ha parlato del suo ritorno da grande ex a Old Trafford e anche del caso stupro ma a prendere la scena è stato soprattutto il suo orologio.

I media inglesi si sono scatenati e hanno raccolto ogni informazione possibile. Secondo il Daily Mail, l’orologio indossato da CR7 in conferenza stampa ha un valore, udite udite, di 2 milioni di euro! Cristiano è un collezionista di orologi e ha mostrato con orgoglio uno dei suoi gioielli: 424 brillanti bianchi e rossi, orologio firmato da una marca di lusso, ovvero Jacob&co. Agnelli sa già cosa regalare al portoghese in caso di successo finale perché alla Juve non vedono l’ora…sì, ma di vincere la Champions!

@Cristiano Ronaldo shows off his new diamond watch at media conference of Juventus Football Club. A simpler version of that was sold for 2 million dollars but this version has much more diamonds than the former one and it seems to have been produced customized for him Congrats! pic.twitter.com/r6gQqIJbWU

— Diamond Registry (@DiamondRegistry) October 23, 2018