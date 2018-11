Cristiano Ronaldo-Mandzukic: Juve tranquilla, nelle grandi occasioni non tradiscono mai

Il duo Cristiano Ronaldo-Mandzukic non tradisce mai nelle grandi occasioni. La Juve ha una doppia arma in più

Attenti a quei due! Mario Mandzukic, dopo un periodo di appannamento, è tornato titolare nella Juventus e non ha tradito Max Allegri e la sua fiducia. Il centravanti croato ha sbloccato la sfida con il Milan con un gran colpo di testa, imparabile per Donnarumma. Nel secondo tempo Cristiano Ronaldo ha sfatato il tabù San Siro segnando per la prima volta su azione nel tempio del calcio milanese. Cristiano Ronaldo-Mandzukic non tradiscono mai nelle grandi occasioni, la Juve con quei due può stare più tranquilla.

Quello contro il Milan era il secondo big match della stagione in Serie A. Il croato ancora decisivo in un big match dopo i due gol al Napoli. Nella sfida contro gli azzurri si è visto, probabilmente, il miglior Cristiano Ronaldo: non ha segnato ma ha fornito 3 assist e ha disputato una grandissima gara. Se CR7 ha sfatato il tabù San Siro, Mario ha griffato il gol numero 100 della Juventus in casa del Milan. Anche Mandzukic aveva segnato a casa del Diavolo nel 2016, il suo primo anno bianconero. Non giocava titolare dal 20 ottobre, ha ripagato Allegri con un’altra grande prova.