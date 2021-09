Cristiano Ronaldo: «Orgoglioso di essere allo United. Nervoso all’esordio»

Cristiano Ronaldo al settimo cielo per il suo esordio al Manchester United condito da una doppietta: le sue parole

Cristiano Ronaldo, ai microfoni di Sky Sport UK, commenta la vittoria con doppietta con il Manchester United.

«Quando ho iniziato la partita ero così nervoso, lo giuro. Ma penso che fosse normale. Non mi aspettavo che avrebbero cantato per tutta la partita il mio nome, quindi ero molto nervoso. Forse non si vedeva, ma lo ero. L’accoglienza è incredibile, ma sono qui per vincere le partite, per aiutare la squadra e il club a tornare dove merita. Certo, sono contento di fare gol, non lo nego, ma la cosa più importante è la squadra. Hanno giocato con costanza, hanno giocato ad alto livello e il più delle volte abbiamo mostrato maturità quindi ne sono orgoglioso. Tutti sanno che il calcio qui in Inghilterra è diverso da qualsiasi parte del mondo. Ho giocato ovunque e, a dire il vero, l’Inghilterra è speciale. Appartengo al Manchester United. Sono arrivato qui a 18 anni, mi hanno trattato in modo incredibile ed è per questo che sono tornato. Sono così orgoglioso di essere qui e voglio vincere».