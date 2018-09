Clamoroso al Mestalla: al 30esimo del primo tempo Cristiano Ronaldo viene espulso ed è costretto a lasciare il campo anzitempo nella sfida contro il Valencia. La cosa più bizzarra però è il fatto che il portoghese alla vista del cartellino rosso sembra prima decisamente sorpreso e subito dopo viene colpito da vistosa crisi di nervi. Cr7 quindi si allontana piangendo copiosamente per poi appoggiarsi sulla panchina lasciandosi andare ulteriormente alla disperazione. L’attaccante bianconero in effetti è sembrato piuttosto nervoso nel’arco della partita ma resta comunque una certa sorpresa per una reazione così scomposta.

I motivi dell’espulsione non sono ancora stati chiariti ma sembrerebbe che Ronaldo abbia colpito intenzionalmente Murillo. Il fenomeno bianconero ora rischia di star fuori per 2 giornate dato il tipo di fallo e potrebbe perdere la sfida con il Manchester United. La Juventus anche senza il suo top player è comunque riuscita a trovare il gol del vantaggio grazie al rigore segnato da Miralem Pjanic.

Cristiano Ronaldo gets a red card for what looked like hair pulling on Murillo.

And he started to cry afterwards. He can't believe it. Wild. pic.twitter.com/0uAmMnlRYO

— Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) September 19, 2018