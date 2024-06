Croazia-Albania, la vecchia e la nuova INTER in campo: BROZOVIC vs ASLLANI. La sequenza positiva che l’ALBANIA non vuole interrompere

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida tra Croazia e Albania, che vedrà sfidarsi Brozovic e Asllani. I dettagli

Il duello “italiano” presente oggi in Croazia-Albania, sfida tra sconfitte nella prima giornata, è quello riguardante due interisti, uno del passato e uno di oggi, sebbene non titolare: Brozovic e Asllani. In altri termini, li si può raccontare anche come il maestro e l’allievo, con lezioni impartite ad Appiano.

Per l’Albania, questa è una gara che potrebbe portare, in caso di passo falso, a una situazione che non prova da un bel po’: la partita persa contro l’Italia è stata infatti la prima sconfitta in un match ufficiale per questa squadra da marzo 2023 (0-1 contro la Polonia) e ha posto fine a una serie di imbattibilità di sette incontri di questo tipo (4 vittorie e 3 pareggi). Gli albanesi non perdono due gare di fila in competizioni ufficiali da settembre 2022, due sconfitte consecutive in Nations League contro Israele.