Crotone Juventus: continua la tradizione della famiglia Portanova

Crotone-Juventus: Manolo Portanova scende in campo da titolare contro il Crotone e continua la tradizione di papà Daniele

Manolo Portanova è stato schierato titolare, a sorpresa, da Andrea Pirlo nella trasferta di Crotone. Il cognome Portanova è in qualche modo legato alla squadra calabrese.

Papà Daniele infatti scese in campo contro la squadra rossoblù per ben tre volte, ma mai in Serie A: in Serie C con l’Avellino e in Serie B e in Coppa Italia con la maglia del Messina. Una tradizione che continua con il giovane in maglia Juventus.