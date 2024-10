Lotta Scudetto, Julio Cruz NON HA DUBBI: «Sarà corsa a quattro. Juventus? C’è da farle i COMPLIMENTI perchè...»

Lotta Scudetto, Julio Cruz sicuro: «Sarà corsa a quattro. Juventus? C’è da farle i COMPLIMENTI perchè…». Le dicharazioni

Julio Cruz è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24 per parlare tra le altre cose della lotta scudetto, una corsa a cui partecipa anche la Juve. Ecco le parole dell’attaccante:

JULIO CRUZ – «Io ho sempre detto che il calcio italiano è il più difficile al mondo. Vederlo da fuori sembra facile, ma non è così. Il Napoli è in testa, ma se andiamo a vedere aveva perso 3-0 contro il Verona nella prima giornata. La squadra di Conte non gioca nessuna competizione europea, a differenza di Milan, Inter e Juve, e questo è importante. Secondo me, però, la favorita è l’Inter. Vedo la Juve molto migliorata grazie al lavoro di Thiago Motta, che sta confermando quello che ha fatto a Bologna e con lo Spezia. È arrivato nel momento giusto alla Juve. E poi c’è anche il Milan. Queste quattro o cinque squadre hanno i giocatori per provare a vincere lo scudetto»

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI LAZIONEWS24 A JULIO CRUZ