Cts: «Riapertura stadi a più di 1000 tifosi? Impensabile»

Agostino Miozzo ha parlato in merito alla decisione di riaprire gli stadi: le dichiarazioni coordinatore del Cts

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera in merito alla decisione di riaprire gli stadi.

STADI – «A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una follia».

OSTACOLI – «Almeno tre. Il primo è la vicinanza tra le persone, il momento in cui si esulta, quello in cui si protesta. Poi ci sono gli ingressi, quando ci si accalca alle biglietterie e ai varchi di accesso, e il deflusso. Aprire con più di mille spettatori è in questo particolare momento impensabile, il mondo del calcio è troppo importante per il nostro Paese, in previsione di una graduale apertura sarà necessario verificare gli effetti che questi eventi possono causare sulla curva e su quel maledetto indice di trasmissione Rt che a noi preme mantenere sotto controllo. È importante seguire le esperienze degli altri Stati dell’UE».