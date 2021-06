Cuadrado contro la Conmebol: «Copa America? Nostra salute a rischio»

Juan Cuadrado critica aspramente le decisioni della Conmebol per la Copa America: le dichiarazioni dell’esterno colombiano

Juan Cuadrado ha criticato le ultime scelte della Conmebol per la Copa America e la situazione della pandemia in Sud America. Le dichiarazioni dell’esterno colombiano della Juventus.

«Credo che le decisioni della Conmebol generano incertezza a tutti i calciatori, non solo per rischio per la salute, ma anche per la tranquillità e la garanzia che richiedono tutte le parti in causa per lo svolgimento normale della Copa America».