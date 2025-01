Cutrone analizza: «Punto importantissimo su un campo difficilissimo. Le esperienze ti fanno crescere...»

Patrick Cutrone, attaccante del Como, ha parlato a Dazn dopo il fischio finale del match contro la Lazio: le parole

PAREGGIO – «Oggi è un punto importantissimo su un campo difficilissimo. Nel primo tempo potevamo fare un gol, non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Ma siamo rimasti in partita portando a casa un buon punto».

MATURAZIONE – «Le esperienze ti fanno crescere in campo e fuori. Sono migliorato tanto, sono tranquillo, cerco di far gol a ogni partita. Poi non sto qui a dire obiettivo doppia cifra, penso al bene della squadra, fare più gol possibili e portare a casa punti».