Czyborra: «Non parlo con gli avversari, solo una volta con Eriksen»

Il terzino del Genoa Lennart Czyborra ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza in Serie A. Le sue parole

Il terzino del Genoa Lennart Czyborra ha rilasciato un’intervista al sito SportBuzzer in cui ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza in Serie A. Ecco le sue parole raccolte da FcInterNews.

ERIKSEN – «Sul campo parlo solo con i miei compagni e sono concentrato. E se faccio scappare il mio avversario tre volte, non ci parliamo tanto. Ma ovviamente, ogni tanto parli. All’Inter, ad esempio, sono entrato in conversazione con Christian Eriksen, ci siamo trovati uno accanto all’altro. Alla fine, sono i tuoi avversari, non i tuoi amici».