D’Agostino a Lazionews24: «La sconfitta contro l’Inter è pesante, ma non cambia il percorso della Lazio»

Gaetano D’Agostino ha parlato in esclusiva a Lazionews24: l’ex calciatore ha parlato della sconfitta dei biancocelesti contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

Brutta sconfitta della Lazio contro l’Inter. Cosa ne pensa del match di lunedì sera?

«L’Inter ha dato un segnale al campionato, ha fatto capire che è la squadra più forte. Naturalmente anche l’Atalanta sta viaggiando ad un ritmo allucinante, però i nerazzurri sono uno schiacciasassi. La Lazio i primi venti minuti stava facendo la partita, ma l’Inter è veramente una squadra forte».

Questa sconfitta cambia gli obiettivi stagionali della Lazio?

«No, non li cambia. Per esperienza personale dico che preferisco perdere 6-0, dove resetto tutto e riparto, piuttosto che perdere 1-0 o 2-0 quando meritavi una sconfitta più ampia. La partita più negativa dell’anno, come quella più bella, arriva sempre ad un certo punto. La Lazio, però, ha dimostrato di saper rialzarsi, come dopo la sconfitta con il Parma. È un risultato pesante che fa male e che brucia, ma Baroni ha creato un bel gruppo e sono sicuro che si rialzeranno».

