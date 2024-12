D’Aversa: «Siamo felici di giocare con la Fiorentina, significa che Bove sta bene»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina

Roberto D’Aversa, nella conferenza stampa di presentazione della partita di Coppa Italia dell’Empoli contro la Fiorentina, ha parlato di quanto successo a Bove nell’ultimo turno di campionato. Di seguito le sue parole.

BOVE – «Sinceramente la partita la stavo guardando in tv e devo dire che quelle immagini sono state un po’ devastanti,, il pensiero per i suoi genitori, per i suoi compagni, per tutte quelle persone che erano lì presenti, sicuramente sono state delle emozioni forti. Per fortuna possiamo augurarci che possa uscire presto dall’ospedale, che sia stato solo un grande spavento. Quando succedono queste cose penso che vada messo tutto da parte, campanilismi, squadre, avversario, derby, non esiste niente se non la salute del ragazzo che per fortuna, in base agli aggiornamenti che arrivano, vanno a migliorare, quindi siamo ben felici di giocare questa partita perché vuol dire che il ragazzo sta bene».

TURNOVER – «La Coppa Italia ha importanza perché sicuramente giocherà qualcuno che magari ha giocato meno. Nella gestione di queste partite, come ho già fatto con il Torino, è giusto che in campo vadano anche altri, perché nell’arco del campionato c’è bisogno di tutti e queste partite ci servono per vedere a che punto sono altri ragazzi, su chi si può contare. È chiaro che è sempre un derby, nonostante quello che è accaduto e che dispiace a tutti. Lo stesso ha chiesto ai suoi compagni di fare la partita, quindi sicuramente sotto l’aspetto emotivo e motivazionale avremo di fronte una squadra che darà più del cento per cento. Sotto quel punto di vista è chiaro che nel momento in cui si va in campo dobbiamo andare concentrati per cercare di fare la partita, per fare risultato. Molto probabilmente Sambia partirà dall’inizio così come Esposito, sappiamo che il turnover è essenziale. In porta toccherà a Seghetti, Perisan non è ancora al 100%, Seghetti ha giocato benissimo contro il Torino, la gestione mia della Coppa Italia è sempre stata questa, anche se dovessimo arrivare in finale, giocherebbe Seghetti o Perisan se stesse bene. Qualcuno riposa, ma non credo di riuscire a far riposare tutti».