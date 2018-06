Leonardo Bonucci si trova in vacanza con la famiglia e con gli amici in questi giorni, a far notizia è stata una foto postata poco fa

Nell’estate in cui l’Italia non si è qualificata per i Mondiali in Russia, i calciatori della Nazionale stanno, a malincuore, trascorrendo vacanze più lunghe in compagnia delle persone care. E se i più giovani ed i single si stanno divertendo tra Ibiza, Formentera e Mykonos, i padri di famiglia stanno trascorrendo giorni più tranquilli in compagnia di mogli e figli. E’ il caso di Leonardo Bonucci, che ha optato prima per gli Stati Uniti d’America e poi per la classica settimana al mare.

Tanti i post pubblicati sul suo profilo Instagram, tra quadretti familiari, dediche alla moglie, foto di viaggi ma a destare la curiosità di tutti è stata una story dell’attuale Capitano del Milan. Lo scatto ritrae Bonucci con suo figlio, entrambi con un capello biondo che ricorda tanto quello dei tempi d’oro di Eminem. Una scelta alquanto eccentrica, un coloro che non passa di certo inosservato, insomma uno dei look dell’estate pallonara. E pazienza se l’Italia ai Mondiali non c’è, Leo ha comunque trovato il modo di passarla felicemente questa estate.