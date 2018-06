Da Pinamonti a Nandez, il mercato del Genoa è young

Alla voce “mercato del Genoa” ce ne sono eccome di nomi futuribili, pronti a diventare grandi a Marassi

Il mercato del Genoa non è ancora entrato nel vivo ma la sensazione è che ciò possa accadere a breve, con Enrico Preziosi che, come da tradizione, è pronto a rivoluzionare nuovamente il roster a disposizione di mister Davide Ballardini. Generare plusvalenze, puntare su giovani dal futuro assicurato ma anche dare nuova linfa a giocatori in fase calante. Le operazioni estive rispetteranno questi criteri ed interesseranno, in particolar modo i reparti di centrocampo ed attacco senza dimenticare qualche operazione che coinvolga i giovani della Primavera del Grifone.

Allora partiamo da qui, dai calciatori provenienti dal settore giovanile del Genoa. La società rossoblu sta imbastendo un doppio scambio con l’Inter: il duo costituito da Salcedo e Serpe è destinato a far tappa a Milano mente Radu e Valietti dovrebbero muoversi in direzione opposta. Il discorso su Eddie Salcedo va avanti già da mesi, con il club neroazzurro fortemente interessato ad assicurarsi le prestazione del classe 2001 che ha bruciato le tappe e disputato già il suo primo torneo di Viareggio. Alla voce “giovani interessanti” figura anche il nome di Andrea Pinamonti: Preziosi avrebbe in agenda un summit con il suo agente, Mino Raiola, già martedì.

In più il Grifone starebbe pensando a due ritorni, quelli di Rolando Mandragora ed Andrea Bertolacci. Centrocampisti, diversi, che potrebbero impreziosire lo scacchiere tattico di Ballardini. Ma c’è bisogno anche di gente che fa legna in mezzo al campo, motivo per cui sono venuti fuori i nomi dell’ex Benevento Sandro e dell’uruguayano Nandez. Il mediano, attualmente impegnato con la sua nazionale ai Mondiali, è gestito da Bentancur, procuratore dello stesso Abel Hernandez. L’ex punta del Palermo si svincolerà dall’Hull City ed un’ipotesi Genoa non sarebbe da scartare, nonostante nel ruolo di prima punta ci siano già Lapadula e Piatek.