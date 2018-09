Rybolovlev, proprietario del Monaco, avrebbe intenzione di vendere il club francese per acquistare il Chelsea da Abramovich. Un portavoce però smentisce le voci

Ieri è trapelata la notizia che Roman Abramovich sarebbe intenzionato a cedere una parte o la maggioranza delle quote del Chelsea. Oggi si è invece scoperto che uno dei potenziali acquirenti per la proprietà dei Blues potrebbe essere Dmitry Rybolovlev, numero uno del Monaco. Stando a quanto riporta il sito francese Le10sport, il magnate russo avrebbe intenzione di cedere il club francese per poi fiondarsi sul Chelsea. Il progetto sarebbe nato l’anno scorso e in questo momento ci sarebbero già un paio di soggetti interessati alla squadra del Principato. Si parla di una cordata americana o araba.

Lo scoglio principale per la chiusura dell’operazione risiede nella valutazione da oltre 3 miliardi di dollari che Abramovich chiede per cedere la proprietà del Chelsea. In realtà Rybolovlev non dovrebbe avere particolari problemi a trovare tale cifra in quanto secondo Forbes il suo patrimonio stimato è di circa 7 miliardi di euro. Inoltre, investire nella Premier League significa entrare nel campionato più ricco d’Europa. Si tratta quindi di un’occasione troppo ghiotta per l’imprenditore russo che in passato è stato accostato anche al Milan. Al momento non esiste però una vera trattativa tra Abramovich e Rybolovlev, tant’è vero che un portavoce di quest’ultimo ha smentito le voci che circolano sulla cessione del Monaco.