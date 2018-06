Nuovo nome per la porta del Napoli: è il russo Igor Akinfeev di proprietà del CSKA Mosca

Aurelio De Laurentiis, ieri, ha lasciato un indizio ai giornalisti, parlando di una rosa di 3 portieri i cui nomi non erano ancora emersi sui giornali. Stando a Radio Crc, uno dei tre sarebbe quello del 32enne Akinfeev. L’estremo difensore russo è una vera e propria istituzione nel suo Paese: leader e simbolo indiscussi del CSKA Mosca così come della nazionale russa, attualmente impegnata nei Mondiali casalinghi. Una carriera cui, adesso, Igor potrebbe aggiungere un nuovo capitolo.

Il contratto che lega Igor Akinfeev al CSKA Mosca scadrà il 30 giugno 2018, e la società russa non pare affatto intenzionata a prolungare il vincolo. Motivo per cui, per non perderlo a zero, con ogni probabilità, lo darà via questa estate per una cifra piuttosto vantaggiosa. Akinfeev sarebbe un dodicesimo uomo affidabile, integro fisicamente e, soprattutto, esperto a livello internazionale. Il guardaspalle perfetto per Alphonse Areola che, pretese del Paris Saint-Germain permettendo, dovrebbe essere il guardiano dei pali del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo l’addio di Pepe Reina, d’altronde, nello spogliatoio del club partenopeo c’è bisogno di gente di personalità che, all’occorrenza, alzi la voce e guidi i compagni più giovani.