Il futuro di Maurizio Sarri è sempre più lontano da Napoli, in Spagna puntano su Carlo Ancelotti come suo sostituto: secondo Marca è in arrivo in Italia per firmare

Le frizioni tra Aurelio de Laurentiis e Maurizio Sarri potrebbe portare all’addio del tecnico al Napoli. L’allenatore toscano ha ricevuto numerose proposte e alcune di queste, in particolare del Chelsea, potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Ma i partenopei non stanno a guardare secondo la stampa spagnola: Marca rivela che Carlo Ancelotti è in arrivo in Italia per firmare con il club azzurro.

Il quotidiano madrileno riporta che il Carletto è in procinto di arrivare in Italia, essendo tra i protagonisti dell’addio al calcio di Andrea Pirlo, e nelle prossime ore potrebbe mettere nero su bianco il contratto con il Napoli. Aurelio de Laurentiis avrebbe infatti perfezionato la trattativa negli scorsi giorni, una proposta non rifiutabile per l’ex allenatore di Milan e Juventus: super ingaggio e garanzie dal punto di vista tecnico.