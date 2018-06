Matias Vecino è il classico centrocampista box to box che in Premier League farebbe faville, motivo per cui Mauricio Pochettino lo vorrebbe al Tottenham

La scorsa estate Vecino scelse l’Inter di Luciano Spalletti, e la cosa proprio non è andata giù al Tottenham che è tornato alla carica per il centrocampista della nazionale uruguayana. Ma partiamo dalle origini di questa storia perchè la carriera di Matias è stata un crescendo, dal passaggio dal Nacional alla Fiorentina in poi. Diamante grezzo che ha iniziato a splendere sotto la gestione di Maurizio Sarri all’Empoli ed il suo valore è schizzato a 20 milioni di sterline.

Sia Liverpool che Tottenham, come dicevamo, la scorsa estate erano pronte a portarlo in Inghilterra ma il club neroazzurro ebbe la meglio. Pochettino, però, può far leva sulla voglia di Premier League mai nascosta dal calciatore, che ai tempi della Fiorentina dichiarò che il suo sogno era sempre stato giocare in Inghilterra e che magari avrebbe calcato le orme di tanti suoi connazionali, che avevano già scelto la strada della Premier League per imporsi nel calcio europeo. Ora Matias Vecino è impegnato con il suo Uruguay ai Mondiali, motivo per cui se ne riparlerà al ritorno dalla Russia.