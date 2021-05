D’Ambrosio Napoli, l’agente: «Felice di lavorare di nuovo con Spalletti»

Bruno Cirillo, membro dell’entourage di Danilo D’Ambrosio, parla di un possibile arrivo del difensore al Napoli. Le sue parole

Bruno Cirillo, membro dell’entourage di Danilo D’Ambrosio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

«Danilo sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti, al quale faccio un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura con il Napoli. È normale che i nomi vengano accostati quando in passato si è lavorato bene. Per il Napoli è stato un colpo non andare in Champions, vediamo come e se cambieranno le strategie legate al calciomercato».