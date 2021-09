Juventus, Danilo: «Champions? Ci sono tre squadre davanti a noi»

Danilo ha concesso un’intervista a Fui Clear in cui ha parlato della Juve, di Allegri, di Chielli e di tanti altri argomenti

Il difensore della Juve Danilo ha concesso un’intervista a Fui Clear in cui ha parlato dei bianconeri e non solo.

AVVERSARIE CHAMPIONS – «Si, ipoteticamente Liverpool, City e Psg sono un passo avanti a noi. Ma io sono alla Juventus solo da 2 anni, ma mi identifico davvero con il club e la sua capacità di lavorare, è un club familiare con una grande capacità di lavorare e reinventarsi. Qui hai una grande possibilità di lavorare, io credo molto nel lavoro. Preferisco lavoro o talento? Datemi un po’ di talento e il resto lavoro».

CHIELLINI E ALLEGRI – «Un passo importante è stato il rinnovo di Chiellini, che è un simbolo del lavoro all’interno della Juve. Hanno riportato mister Allegri che ha scritto una storia incredibile all’interno del club, è un allenatore che ha la vittoria nel suo DNA. Non iniziamo la stagione in Champions League come i favoriti, ma credo molto nel lavoro e siamo molto motivati ad affrontare la stagione in modo molto competitivo».

