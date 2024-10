Danilo via dalla Juve? Ecco la possibile destinazione del capitano bianconero

Danilo potrebbe lasciare la Juve? Possibile la sua partenza a fine stagione: ecco dove potrebbe finire il capitano bianconero

Stando a quanto scrive calciomercato.com, ad oggi non ci sono segnali di un imminente addio di Danilo. Si è parlato di una cessione da parte del calciomercato Juve a gennaio, ma per ora non si trovano conferme.

A fine stagione, però, la separazione potrebbe davvero consumarsi. Il club bianconero potrebbe infatti decidere di arrivare alla scadenza del contratto con il calciatore, che a quel punto valuterebbe seriamente anche un ritorno in Brasile.