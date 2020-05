Danilo sogna il rinnovo con il Bologna: le riflessioni del club

Danilo vuole il rinnovo con il Bologna, club nel quale si trova molto bene. La società rossoblù sta facendo le sue riflessioni

Il futuro di Danilo al Bologna è ancora un’incognita. Il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, vorrebbe restare alla corte di Mihajlovic. Il club, però, sta portando avanti le sue valutazioni.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club sta considerando varie ipotesi. La società vorrebbe trattenere il brasiliano, ma sta pensando ad una riduzione dell’ingaggio, vista l’età del giocatore (36 ann) e l’esplosione di Tomiyasu. Non sono da scartare, poi, le ipotesi che vorrebbero il difensore verso un ritorno in patria alla scadenza naturale del contratto.