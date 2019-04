L’eliminazione della Juventus dalla Champions League chiude le polemiche sulla data del Derby della Mole: il Torino “salva” l’anniversario di Superga il 4 maggio, si giocherà il 5

Nelle ultime settimane non erano mancate le polemiche, ma adesso l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano dell’Ajax toglie da ogni imbarazzo la Lega di Serie A, che nello stilare il calendario delle prossime settimane aveva inserito il Derby della Mole dei bianconeri contro il Torino per sabato 4 maggio in previsione dell’impegno nei giorni successivi della squadra di Massimiliano Allegri per una eventuale semifinale europea. La decisione aveva suscitato l’ira del popolo granata: il 4 maggio ricorre infatti l’anniversario della tragedia di Superga e in quella data storicamente il Toro non gioca per rendere omaggio al ricordo dei caduti sul luogo in cui avvenne l’incidente aereo nel 1949.

Il problema, confermato stamane da La Gazzetta dello Sport, a questo punto però non sussiste più: con la Juve fuori dall’Europa e priva di impegni al di fuori di quelli di campionato, il Derby della Mole dell’Allianz Stadium dovrebbe disputarsi regolarmente domenica 5 maggio. A quella partita i bianconeri dovrebbero di regola arrivare già campioni d’Italia, mentre il Torino sarà probabilmente ancora in piena lotta per l’accesso alla prossima Europa League.