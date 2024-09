Empoli, D’Aversa: «NON MI PIACCIONO i complimenti. Abbiamo RECUPERATO quei giocatori»

Le parole di D’Aversa, tecnico dell’Empoli, in vista della sfida contro la Fiorentina: in quello che sarà il vero derby toscano

D’Aversa, allenatore dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Fiorentina.

LE PAROLE – «I complimenti non mi piacciono troppo perché a volte fanno calare l’attenzione. Ora dobbiamo accantonare quello che abbiamo fatto finora, dobbiamo dare continuità. Sappiamo l’importanza della gara e quanto i tifosi ci tengono, è una squadra da Davide contro Golia. La Fiorentina ha investito tanto in entrata, fino a domani non dobbiamo sprecare energie, tutte si devono riporre in questa partita. Dobbiamo ricercare la prestazione, il risultato è una conseguenza.Io credo che se iniziamo a pensare che la nostra posizione classifica ci fa andare in campo più sereni, commettiamo un errore. Chiedo intensità, prestazione, non presunzione. Noi dobbiamo fare in modo che siano contenti i tifosi. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, non possiamo permetterci di ragionare sul non avere pressione. Dobbiamo mettere tutta la nostra voglia contro avversari più forti.Devo dire che a parte il modo in cui questi ragazzi si allenano, scendono in campo da squadra. La partita e il risultato sono conseguenze di come si lavora durante la settimana e quindi dal ritiro. Nelle partite amichevoli di inizio stagione anche in cui avevamo difficoltà legate ai carichi di lavoro, difficilmente concedevamo palle gol. Questo ha aumentato la stima, le capacità, ma quando cominci la stagione in questo modo prendi tanta fiducia. Non dobbiamo mai perdere la concentrazione e l’attenzione. L’aspetto tecnico lo si può migliorare, l’atteggiamento difficilmente si può recuperare. Domani affrontiamo una squadra forte, non dobbiamo ragionare solo su ciò che si è fatto finora. Fazzini è recuperato al 100%, Maleh è recuperato ma dobbiamo ragionare su quanto sarà il minutaggio».