De Gea in formato Karius? L’esilarante spiegazione sui social – VIDEO

Manchester United, De Gea sta attraversando un periodo di forma terribile: l’esilarante spiegazione sui social – VIDEO

David De Gea è stato sempre un punto fermo del Manchester United, portiere che si distingue per la sua reattività e senso della posizione. Ma nelle ultime uscite lo spagnolo ex Atletico Madrid sembra aver subito un’involuzione inaspettata.

Sui social, l’illustratore Omar Momani, ha postato un video esilarante, in formato cartoon: un Solskjaer particolarmente adirato, toglie la maschera a De Gea, svelando il suo vero volto in queste partite. Infatti, al di sotto della maschera, si cela Karius, portiere ex Liverpool, che nella scorsa stagione ha fatto parlare di sè per le paper in finale di Champions contro il Real Madrid.