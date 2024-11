De Jong, il ds del Barcellona: «Offerte in arrivo? Vi svelo la verità sul rinnovo contrattuale»

De Jong rinnoverà con il Barcellona? Ecco il chiarimento del direttore sportivo dei blaugrana Deco. Le dichiarazioni

A Mundo Deportivo, il direttore sportivo del Barcellona Deco ha voluto focalizzarsi molto sul rinnovo contrattuale di De Jong.

LE PAROLE – «Ripeto, non bisogna individualizzare perché altrimenti si parlerebbe solo di rinnovi. Penso che verranno realizzati a tempo debito. Per me è molto chiaro. La società oltre a voler esserci, prende anche le decisioni. Ma ora non è il momento di preoccuparci dei lavori di ristrutturazione vecchi di due anni, ma prima dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare. Se ha un’offerta? Ma non posso dare informazioni su tutto quello che abbiamo perché altrimenti dovrei spiegare tutto quello che faremo ogni giorno. I rinnovi dei giocatori, per il mio modo di lavorare, sono discreti e non devo spiegare cosa faccio agli agenti per rispetto perché non vorrei che andassero anche alla stampa a raccontare gli incontri che fanno. Nel caso di Frenkie si tratta di una procedura normale. Abbiamo un giocatore che ha qualità, che ha un’età importante, che può dare tanto e per quello che si può fare stiamo lavorando sui rinnovi. Non voglio individualizzare. Alla fine il lavoro c’è ma non voglio dare priorità a cose che non sono la cosa più importante. E questo è il lavoro quotidiano che dobbiamo svolgere. Non voglio individualizzare perché penso che non sia giusto per la squadra e non è il momento ma si sta lavorando. Certo stanno lavorando perché sono giocatori che riteniamo importanti per la società, per il progetto futuro e presente, ma ci sono cose più importanti».