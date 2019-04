Frenkie de Jong, gioiello dell’Ajax, ha parlato della vittoria in casa della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni dopo la gara

Frenkie de Jong, uno dei segreti del nuovo corso Ajax, futuro giocatore del Barcellona, è tornato sulla vittoria del suo Ajax contro la Juventus. Il giocatore ha parlato alla radio olandese Veronica, dicendo la sua sul successo di ieri contro i bianconeri: «La Juve ha fatto meglio nel primo tempo e poi abbiamo avuto un momento difficile ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio».

Prosegue Frenkie de Jong raccontando la sua versione: «Noi cerchiamo sempre di giocare allo stesso modo, in casa e fuori. Se lo spazio diventa maggiore, alla fine si guadagna spazio. L’1-1 era un risultato più difficile per loro che per noi. Se questa è stata una vittoria simile a Madrid? No, più facile, stavolta avevamo più fiducia. Problema al bicipite? Ci ho pensato un attimo a fermarmi, poi alla fine non l’ho sentito grazie all’adrenalina».