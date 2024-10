Spagna, la rabbia di De La Fuente: «Non è normale che sia senza contratto: a Luis Enrique non sarebbe successo»

Le parole di Luis De La Fuente, ct della Spagna campione d’Europa: la sua rabbia per il mancato rinnovo del suo contratto

Luis De La Fuente, ct della Spagna, ha espresso in una intervista a Cadena Ser la sua frustrazione per il mancato rinnovo del suo contratto. Il ct campione d’Europa con le Furie Rosse infatti al momento si trova in scadenza, anche a causa degli scandali che hanno coinvolto il presidente della federazione spagnola Rubiales che, al momento, non è ancora stato rimpiazzato. Di seguito le sue parole.

«Non credo che se ci fosse stato Luis Enrique sarebbe successo. Sono solo certo che non è normale che un campione d’Europa in carica sia senza contratto. Sono ancora alle stesse condizioni di quando sono stato promosso dall’Under 21»