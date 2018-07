De Laurentiis: «Arias? Non è fatta, Darmian piace. E su Chiesa…»

Le parole di Aurelio De Laurentiis nel corso dell’intervista odierna con Radio Kiss Kiss sul tema del calciomercato Napoli

Il consueto appuntamento quotidiano dell’intervista di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss regala alcune novità sul tema calciomercato Napoli. In questi giorni proseguono i nomi in entrata e in uscita dalla rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Ma il patron partenopeo ci tiene a sottolineare come alcune di queste ipotesi siano totalmente prive di fondamenta. A partire dalla liaison con Cavani: «Non l’ho sentito, il Corriere dello Sport sta perdendo quota nei confronti del Napoli mentre una volta era il giornale di riferimento verso la piazza, ora hanno abbracciato la strada della bugiarderia. Non negherei un appuntamento a Cavani, ma il Psg lo valuta oltre 58 milioni di euro e non mi permetterei mai allo sceicco di recuperare i soldi che mi diede per il Matador» afferma De Laurentiis.

De Laurentiis parla delle altre trattative: «Chiusura per Arias? Non è vero, è sicuramente un nome nella nostra lista come ne stanno ancora altri ma non c’è ancora nulla di serio. Rodrigo? Falso che abbia una clausola da 50 milioni di euro, è un bel calciatore ma abbiamo già tanti fuoriclasse. Darmian? A chi non piace, è un calciatore che può fare entrambe le fasi di gioco. Koulibaly è un ragazzo fantastico e per il rinnovo non ci saranno problemi da parte nostra. Chiesa? Della Valle mi ha detto che quando avranno voglia di venderlo sarò il primo ad essere contattato».