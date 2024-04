De Laurentiis, discorso a mister e squadra in vista di Monza Napoli

De Laurentiis e il dialogo con giocatori e Calzona per caricare la squadra in vista della sfida tra Napoli e Monza

Come riportato da Tuttomercatoweb, la situazione in casa Napoli deve essere assolutamente risollevato visto il momento delicato. Per l’occasione in vista della gara contro il Monza, il presidente De Laurentiis ha voluto fare un discorso a mister e squadra.

De Laurentiis ha parlato chiaro a squadra e Calzona per cercare di caricare l’ambiente e risollevare la china.