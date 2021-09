De Laurentiis: «Il Napoli poteva vincere 2-0. Su Spalletti...»

Aurelio De Laurentiis commenta la vittoria contro la Juventus al Maradona: le parole del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match vinto contro la Juventus.

VITTORIA – «Un buon inizio, mi fa piacere perché ha reso quadrata una squadra, siamo sempre stati all’attacco, abbiamo condotto il gioco dall’inizio alla fine. Dispiace per l’errore iniziale e potevamo vincerla due a zero. Ringrazio i tifosi, l’educazione dei presenti allo stadio è encombiabile».

CAMPIONATO – «Tutto da vedere, combattiamo contro il Covid, le istituzioni nazionali e quelle del calcio, non si possono fare un tot di partite all’anno. Mi fa piacere andare a giocare contro il Leicester, è veramente un gioco dal quale apprendere moltissimo. Oggi c’è stato un gioco abbastanza inglese, dove l’arbitro è intervenuto poco e bene. Il problema annoso è farsi accettare da Boris Johnson, giocare senza Ospina e Osimhen sarebbe davvero brutto. Ho parlato con Marchetti, vedremo cosa ne scaturirà».

ENTUSIASMO – «Gli entusiasmi si devono avere e condividere. Ovviamente Spalletti l’ho scelto perché è un uomo ordinato, diligente e non impositivo che gestisce le cose con fermezza, come piace a me. Non si offende per qualsiasi cosa gli si dica, non ha fantasmi nel suo ego, è tranquillo e appagato come altri non sono, peggio per loro».